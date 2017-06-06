Умер один из создателей программы «Время» Леонид Золотаревский

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Москва, 6 июня. Последний из создателей программы «Время» Леонид Золотаревский скончался в возрасте 87 лет. Золотаревский — автор более сотни документальных фильмов и тв-передач. В течение пяти лет он работал собственным корреспондентом Гостелерадио в Афганистане, где получил тяжелое ранение.

Леонид Золотаревский был удостоен двух премий «Эмми» за организацию телемостов «Верховный Совет СССР — Конгресс США» и советско-американской программы прайм-тайм «Можем быть одной семьей». Он также был автором и ведущим первых международных телемостов «Москва — Прага» и «Москва — Варшава».

Журналист и телепродюсер Леонид Золотаревский написал такие книги, как «Цитаты из жизни», «Афганский репортаж».