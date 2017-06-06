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Украина
Стало известно, почему лайнер «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в Россию

Стало известно, почему лайнер «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в Россию

15:41  6 Июня 2017
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Стало известно, почему лайнер «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в Россию

Москва, 6 июня. Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» был продан неназванной офшорной компании.

Как передает издание «Ридус», одним из условий соглашения является отправка судна в Россию. Согласно предварительным данным, российские пограничники уже получили уведомление от капитана лайнера о маршруте и месте стоянки. При этом на корабле находятся только члены экипажа и покупатели.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» взял курс на город Ростов-на-Дону.

Алексей Громов
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