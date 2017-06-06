Дамаск: «умеренная» оппозиция пытается взять контроль над границей с Ираком и Иорданией

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Дамаск, 6 июня. Боевые действия САА на юго-востоке провинции против оппозиции набирают обороты.

На востоке провинции Дамаск активные боевые действия прекратились, однако усилились в юго-восточной части, сообщают сирийские источники. Отряды проамериканской «умеренной» оппозиции рассчитывают установить контроль над участком границы между Сирией, Ираком и Иорданией.

Эти действия выгодны Вашингтону для того, чтобы вводить на территорию Сирийской арабской республики отряды боевиков и дестабилизировать ситуацию в регионе с целью свержения действующего в стране режима.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что международная коалиция во главе с США начала крупную военную операцию в Сирии.