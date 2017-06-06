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Весь мир
Теракты в Лондоне: ИГ снова мстит Западу за лицемерие

Теракты в Лондоне: ИГ снова мстит Западу за лицемерие

16:27  6 Июня 2017
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Теракты в Лондоне: ИГ совершило очередную месть за лицемерие Запада

Как сказал в 2015 году Тони Блэр на CNN, «ничто не оправдывает убийство невинных людей». Нападение, в результате которого было убито семь человек и ранено 48, можно охарактеризовать одним словом — «рикошет». Перевод материала London Bridge Terror Attack: Human Tragedy, Hypocrisy, Double Standards, Double Dealing издания Global Research представляет Федеральное агентство новостей.

Более наглядного урока и не придумать. В декабре прошлого года, когда грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, интернет-пользователь на форуме ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) призвал к проведению еще большего числа атак, написав, что грустить будут не только мусульманские страны.

После нападения на концерте в Манчестере две недели назад, жертвами которого стали 23 человека, а 119 получили ранения, представители «Исламского государства»* заявили, что эта атака была их ответом на «преступления Великобритании против мусульманских земель» и победой над «крестоносцами». 

Пока год за годом в мусульманских странах падают американские и британские бомбы, а солдаты армий союзников оружием вершат «правосудие», именно невинные прохожие в Лондоне, Париже, Берлине, Брюсселе, Ницце платят самую высокую, трагическую цену. А в Ираке и других странах, где ведут военные действия «силы союзников», громким словом «повстанцы» называют обычных граждан, которые на самом деле просто хотят вернуть свою страну, подвергшуюся незаконному вторжению.

Теракты в Лондоне: ИГ совершило очередную месть за лицемерие Запада

Великобритания является членом «глобальной коалиции», куда входят 68 стран из Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки и Америки, настроенные победить ИГИЛ. Но их совершенно не волнуют человеческие жертвы и превращение государств в руины.

Согласно данным «Би-Би-Си», парламент Великобритании поддержал участие страны в авиаударах по силам ИГ* в Ираке еще в сентябре 2014 года. Чуть больше года спустя члены парламента санкционировали удары с воздуха против ИГ в Сирии. После своего присоединения к коалиции Лондон провел более 1200 авиаударов в Ираке и Сирии. После США это самый активный участник действий коалиции. Но, кажется, британский премьер-министр либо не видит связи между этими событиями, либо просто игнорирует ее.

Следует заметить, что террористом-смертником в Манчестере оказался 22-летний Салман Абеди, рожденный в Великобритании в семье выходцев из Ливии. В своей речи после трагедии в Манчестере Тереза Мэй не стала напоминать о том, что в 2011 году, когда она занимала пост министра внутренних дел, правительство вернуло паспорта ливийским исламистам, ранее находившимся под наблюдением в Великобритании, а также помогло им улететь в Ливию для борьбы с режимом Муаммара Каддафи. Также сообщается, что Абеди-младший вернулся в Великобританию из Ливии или, возможно, Сирии всего лишь за несколько дней до совершения смертельного нападения.

Британское правительство также отказывается обнародовать отчет о финансировании джихадистов. Предполагаемой причиной является то, что там указывается на Саудовскую Аравию —  крупнейшего клиента британской индустрии вооружений. Дошло до того, что лидер лейбористов Джереми Корбин сделал британский альянс с саудитами своей повесткой на всеобщих выборах в парламент, которые состоятся уже 8 июня. 

Теракты в Лондоне: ИГ совершило очередную месть за лицемерие Запада

Стоит обратить внимание еще на один момент. После трагедий в странах Запада мировые лидеры выражают свое сочувствие и возмущение, гасят огни на Эйфелевой башне или Бранденбургских воротах. Так, Лондон просто затопили трогательные сообщения лидеров стран Европы и мира, которые направляют в столицу Великобритании свои взгляды, молитвы, мысли и сердца. 

На настоящий момент нет официальных заявлений полиции или властей относительно личностей погибших, которые предположительно являются террористами. Сообщается, что у одного из них найдены ирландские документы.

Но вернемся к двойным стандартам. Всего два примера из числа повседневных ужасов Ирака. В июле прошлого года в районе Карада в центральном Багдаде в результате теракта погибло 292 человека, более 200 получили ранения. 30 мая этого года в популярном магазине мороженого в этом же районе было убито около 15 человек, а ранены еще 30. Причиной стало то, что посетители магазина нарушали пост в месяц Рамадан. Как и в случае атаки на Лондон, оба эти нападения были проведены боевиками ИГ.

Теракты в Лондоне: ИГ совершило очередную месть за лицемерие Запада

Подобные события, погромы и разбой происходят почти ежедневно по всей стране с 2003 года, как и в Афганистане, Сирии, Ливии и Палестине. Сколько мировых лидеров западных держав направили туда свои взгляды, молитвы, мысли и сердца?

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #теракт #лондон
Алексей Громов
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