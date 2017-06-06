Теракты в Лондоне: ИГ снова мстит Западу за лицемерие

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Как сказал в 2015 году Тони Блэр на CNN, «ничто не оправдывает убийство невинных людей». Нападение, в результате которого было убито семь человек и ранено 48, можно охарактеризовать одним словом — «рикошет». Перевод материала London Bridge Terror Attack: Human Tragedy, Hypocrisy, Double Standards, Double Dealing издания Global Research представляет Федеральное агентство новостей.

Более наглядного урока и не придумать. В декабре прошлого года, когда грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, интернет-пользователь на форуме ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) призвал к проведению еще большего числа атак, написав, что грустить будут не только мусульманские страны.

После нападения на концерте в Манчестере две недели назад, жертвами которого стали 23 человека, а 119 получили ранения, представители «Исламского государства»* заявили, что эта атака была их ответом на «преступления Великобритании против мусульманских земель» и победой над «крестоносцами».

Пока год за годом в мусульманских странах падают американские и британские бомбы, а солдаты армий союзников оружием вершат «правосудие», именно невинные прохожие в Лондоне, Париже, Берлине, Брюсселе, Ницце платят самую высокую, трагическую цену. А в Ираке и других странах, где ведут военные действия «силы союзников», громким словом «повстанцы» называют обычных граждан, которые на самом деле просто хотят вернуть свою страну, подвергшуюся незаконному вторжению.

Великобритания является членом «глобальной коалиции», куда входят 68 стран из Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки и Америки, настроенные победить ИГИЛ. Но их совершенно не волнуют человеческие жертвы и превращение государств в руины.

Согласно данным «Би-Би-Си», парламент Великобритании поддержал участие страны в авиаударах по силам ИГ* в Ираке еще в сентябре 2014 года. Чуть больше года спустя члены парламента санкционировали удары с воздуха против ИГ в Сирии. После своего присоединения к коалиции Лондон провел более 1200 авиаударов в Ираке и Сирии. После США это самый активный участник действий коалиции. Но, кажется, британский премьер-министр либо не видит связи между этими событиями, либо просто игнорирует ее.

Следует заметить, что террористом-смертником в Манчестере оказался 22-летний Салман Абеди, рожденный в Великобритании в семье выходцев из Ливии. В своей речи после трагедии в Манчестере Тереза Мэй не стала напоминать о том, что в 2011 году, когда она занимала пост министра внутренних дел, правительство вернуло паспорта ливийским исламистам, ранее находившимся под наблюдением в Великобритании, а также помогло им улететь в Ливию для борьбы с режимом Муаммара Каддафи. Также сообщается, что Абеди-младший вернулся в Великобританию из Ливии или, возможно, Сирии всего лишь за несколько дней до совершения смертельного нападения.

Британское правительство также отказывается обнародовать отчет о финансировании джихадистов. Предполагаемой причиной является то, что там указывается на Саудовскую Аравию — крупнейшего клиента британской индустрии вооружений. Дошло до того, что лидер лейбористов Джереми Корбин сделал британский альянс с саудитами своей повесткой на всеобщих выборах в парламент, которые состоятся уже 8 июня.

Стоит обратить внимание еще на один момент. После трагедий в странах Запада мировые лидеры выражают свое сочувствие и возмущение, гасят огни на Эйфелевой башне или Бранденбургских воротах. Так, Лондон просто затопили трогательные сообщения лидеров стран Европы и мира, которые направляют в столицу Великобритании свои взгляды, молитвы, мысли и сердца.

На настоящий момент нет официальных заявлений полиции или властей относительно личностей погибших, которые предположительно являются террористами. Сообщается, что у одного из них найдены ирландские документы.

Но вернемся к двойным стандартам. Всего два примера из числа повседневных ужасов Ирака. В июле прошлого года в районе Карада в центральном Багдаде в результате теракта погибло 292 человека, более 200 получили ранения. 30 мая этого года в популярном магазине мороженого в этом же районе было убито около 15 человек, а ранены еще 30. Причиной стало то, что посетители магазина нарушали пост в месяц Рамадан. Как и в случае атаки на Лондон, оба эти нападения были проведены боевиками ИГ.

Подобные события, погромы и разбой происходят почти ежедневно по всей стране с 2003 года, как и в Афганистане, Сирии, Ливии и Палестине. Сколько мировых лидеров западных держав направили туда свои взгляды, молитвы, мысли и сердца?

* Организация запрещена на территории РФ.