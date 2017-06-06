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Сирия, 6 июня. ИГ* контратакует позиции САА к востоку и северо-западу от Пальмиры. В боях под Даръа убит капитан САА. Коалиция нанесла авиаудары в городе Абу Кемаль в юго-восточной части Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): потеряла капитана Башара Жбели в результате боев в Даръа; провела артобстрел опорных пунктов боевиков в городе Аль-Хара и в деревне Акраба к югу от Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): напало на позиции САА в районе холма Аль-Тафха к востоку от Пальмиры; организовало атаку смертников в районе Хувейсиса вблизи газовых месторождений на востоке Хомса; устроило взрыв автомобиля курдов к югу от города Аш-Шаддади в провинции Хасака; взорвало два моста на международном шоссе в западной части провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: атаковала позиции «Ахрар Аш-Шам» в деревне Таль Аль-Токан в провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия** (ССА): атаковала КПП курдов недалеко от города Таль Рифъат на севере Алеппо.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по позициям террористов ИГ в городе Абу Кемаль в юго-восточной части Дейр эз-Зора.

Провинция Алеппо

Семеро бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) были убиты в результате нападения боевиков Сирийской свободной армии (САА) на контрольно-пропускной пункт недалеко от города Таль Рифъат на севере Алеппо, сообщает Twitter-канал (qS4MjktBgPCqSWZ).

Напомним, в северной части провинции постоянно происходят столкновения между исламистами «свободной армии», выступающими при поддержке турецких войск, и подразделениями Сирийской демократической армии**** (SDF) и курдских сил YPG. Анкара пытается оттеснить курдов как можно дальше от сирийско-турецкой границы.

Провинция Хомс

Согласно данным оппозиционного военного источника в соцсети Twitter (so_ria98), террористы «Исламского государства»* напали на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе холма Аль-Тафха к востоку от древнего города. Согласно данным Twitter-канала (watanisy), САА удалось успешно отразить нападение ИГ.

Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей сообщают об очередной серии массированных атак радикалов ИГИЛ в районе нефтяных и газовых месторождений под Пальмирой. Боевики ИГ задействовали смертников на «джихад-мобилях» и боевые беспилотники для ударов по позициям армии САР восточнее Хувейсиса. В ходе противостояния правительственные войска понесли потери в живой силе, однако наступление террористов было отбито. Напомним, это не первая попытка контрнаступления ИГИЛ под Пальмирой. Радикалы ИГ ранее также пытались захватить у САА стратегические высоты и нефтегазовые поля вблизи военной базы «Т-4» для того, чтобы заблокировать древний город и лишить центральную часть Сирии энергоснабжения.

На севере Хомса боевики открыли огонь из минометных орудий по деревне Жбурин. Напомним, к северу от столицы региона находится анклав вооруженной оппозиции. Данные территории входят в одну из четырех зон деэскалации, тем не менее исламисты не прекращают вести обстрелы укрепрайонов правительственных войск.

Командир «Файлак Аш-Шам» Умар Канжо получил ранения в результате взрыва придорожной бомбы вблизи штаба группировки в деревне Аль-Ганту на севере от Хомса. Об этом сообщает информагентство Al Manar News. Ответственность за организацию взрыва на данный момент не взяло на себя ни одно радикальное формирование. Напомним, различные организации вооруженной оппозиции нередко сталкиваются между собой в различных регионах Сирии.

Провинция Дейр эз-Зор

Военные самолеты международной коалиции нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ в городе Абу Кемаль в юго-восточной части провинции. Несколько боевиков ИГ были уничтожены и получили ранения, передает военный источник в Twitter (alnateq2). Напомним, в данном районе сосредоточены значительные запасы нефтегазовых ресурсов, которые боевики-оппозиционеры, поддерживаемые Вашингтоном, намереваются захватить.

Коалиционная авиация постоянно проводит бомбардировки на юго-востоке Дейр эз-Зора, нанося удары по опорным пунктам ИГИЛ, однако в ходе авианалетов зачастую гибнет мирное население региона.

Провинция Даръа

В результате боев в Даръа был убит Башар Жбели, капитан сирийской армии родом из Латакии, передает местный источник в Twitter (Abo_Omara_Daraa). Напомним, на данном направлении недавно началось контрнаступление правительственных войск. В район административного центра региона были переброшены силы 4-й дивизии армии САР, а также части проасадовских отрядов «Хезболлы».

Сирийская армия провела артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в городе Аль-Хара и в деревне Акраба, расположенных к югу от административного центра региона, передает военный источник в социальной сети Twitter (SRG_Syria). Сведений о нанесенном уроне пока не поступало.

Провинция Идлиб

Трое боевиков антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам» получили ранения в результате взрыва бомбы, которую они собрали в своем штабе в городе Саракеб, сообщает Twitter-канал (YOacbJhjOWGtcy4).

Произошли покушения на двух командиров группировки «Ахрар Аш-Шам» в городах Маарат Аль-Нуман и Саракеб. Как сообщает информационный портал Al Manar News, оба выжили.

Напомним, на территории провинции, несмотря на действие режима без огня, не прекращаются вооруженные столкновения в рядах вооруженной оппозиции между коалицией «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг бывшей «Джебхат Ан-Нусры»***, и организацией «Ахрар Аш-Шам». Так, боевики коалиции атаковали позиции «Ахрар Аш-Шам» в деревне Таль Аль-Токан, сообщает Twitter-канал (YOacbJhjOWGtcy4). Информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Хасака

Террористы ИГИЛ взорвали автомобиль курдских бойцов из отрядов YPG в районе населенного пункта Аль-Аззави к югу от города Аш-Шаддади. Большая часть провинции находится под контролем курдских подразделений. Тем не менее небольшие территории в южной части региона оккупированы боевиками «Исламского государства».

Турецкая армия тем временем продолжает теснить курдов на севере региона. Военнослужащие турецких войск подожгли пшеничные поля к востоку от города Амуда на севере провинции. Официальная Анкара, напомним, причисляет Рабочую партию Курдистана (РПК) к террористическим формированиям.

Провинция Ракка

Накануне объединенные силы курдов заметно продвинулись в районе на западе от города Ракка, захватив в общей сложности семь населенных пунктов, находившихся в оккупации «Исламского государства». Курдские силы, таким образом, заняли территории всего в трех километрах от северной и западной окраины столицы региона. Подразделения SDF и YPG уже начали финальную фазу операции «Гнев Евфрата» – штурм неофициальной столицы боевиков ИГ.

Представители Сирийской демократической армии (SDF), как сообщает источник в соцсети Twitter (nabdae), заявили, что битва за контроль над административным центром провинции будет жестокой, однако курдские силы, поддерживаемые Пентагоном, готовы к противостоянию.

Ирак

Двое бойцов проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» получили ранения в результате нападения неизвестных боевиков в районе населенного пункта Балад в южной части провинции Салах Ад-Дин, сообщает информационный портал Al Sumaria News. Предполагается, что атака была проведена радикалами «Исламского государства».

Террористы ИГИЛ взорвали два моста на международном шоссе в западной части провинции Аль-Анбар. Об этом сообщает информагентство Al Sumaria News. Таким образом, боевики намереваются задержать наступление отрядов «Хашд Аш-Шааби», которые ведут освободительную военную операцию в районе границы между Ираком и САР.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)