Лавров о Черногории в НАТО: США и Европа одержимы освоением Балкан

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Калининград, 6 июня. НАТО приняло в свои ряды Черногорию в обмен на приверженность страны к антироссийской политике, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В обмен на лояльность Черногории антироссийской политике, ей навязали еще и членство в НАТО. Это тенденция, которая возвращает нас к политике разделительных линий», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что вступление Черногории в альянс никак не скажется на уровне безопасности самой республики и НАТО в целом, поскольку им ничего не угрожает. По словам главы российского МИД, власти США и европейских стран одержимы идеей освоения Балкан. В настоящее время идут переговоры с Сербией, Косово и Македонией.