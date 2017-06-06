САА потеряла четырех бойцов при столкновениях с ИГ в провинции Хама

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Абу-Ханая, 6 июня. Правительственные войска понесли потери при столкновениях с «Исламским государством»* на востоке провинции Хама.

Военные источники сообщают, что Сирийской арабской армии удалось вплотную подойти к населенным пунктам Абу-Ханая и Абу-Хабилал, которые заняты боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Отмечается, что в течение суток поселения будут освобождены.

Высокий темп наступления привел к тому, что сирийские военные потеряли четырех солдат убитыми, еще 3 бойца получили ранения. Во время операции военнослужащие Сирийской арабской армии уничтожили более 20 террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.