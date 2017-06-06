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Общество
«Подорожник» с новым дизайном начнут продавать в петербургском метро‍

«Подорожник» с новым дизайном начнут продавать в петербургском метро‍

14:58  6 Июня 2017
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«Подорожник» с новым дизайном начнут продавать в петербургском метро‍

Санкт-Петербург, 6 июня. В среду в Петербурге начнут продавать электронные проездные билеты «Подорожник» с новым дизайном. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы.

Обновленные карты «Подорожник» можно будет купить во всех кассах метрополитена с момента открытия станций, функциональные возможности билетов остались прежними. Жителей и гостей города на Неве предупреждают, что тираж нового «Подорожника» ограничен.

«Подорожник» с новым дизайном начнут продавать в петербургском метро‍

Напомним, петербургский метрополитен к Кубку конфедераций по футболу начал размещать на станциях и в поездах специальные схемы линий метро с символикой предстоящих соревнований.

Алексей Громов
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