«Подорожник» с новым дизайном начнут продавать в петербургском метро
В Избранное
Санкт-Петербург, 6 июня. В среду в Петербурге начнут продавать электронные проездные билеты «Подорожник» с новым дизайном. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы.
Обновленные карты «Подорожник» можно будет купить во всех кассах метрополитена с момента открытия станций, функциональные возможности билетов остались прежними. Жителей и гостей города на Неве предупреждают, что тираж нового «Подорожника» ограничен.
Напомним, петербургский метрополитен к Кубку конфедераций по футболу начал размещать на станциях и в поездах специальные схемы линий метро с символикой предстоящих соревнований.
Комментарии