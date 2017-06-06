Путин одобряет идею лишения гражданства осужденных за терроризм

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Москва, 6 июня. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу, посвященную лишению гражданства людей, которые были осуждены за терроризм.

Однако глава государства указал на то, что данное решение должно быть принято после консультаций с Конституционным судом РФ.

«Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию», — отметил Путин в рамках встречи со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным.

Ранее российские депутаты поддержали пакет законопроектов, посвященный лишению гражданства РФ за терроризм.