ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 900 снарядов по окраинам Донецка и Ясиноватой

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Донецк, 6 июня. За минувшие сутки украинские силовики выпустили 935 снарядов и мин по прифронтовым населенным пунктам Донецкой народной республики. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Наибольшее число обстрелов было зафиксировано в районе Донецка, где украинские силовики выпустили 132 артиллерийских снаряда калибра 152 и 122 мм, а также 155 танковых снарядов и 373 мины. Под ударами артиллеристов ВСУ оказались Петровский район Донецка, поселки Старомихайловка, Васильевка, Жабичево, Спартак, а также территория бывшего донецкого аэропорта. Кроме того, минувшей ночью украинские силовики нанесли удары по жилым кварталам Ясиноватой и Докучаевска.

На юге ДНР под артиллерийский огонь ВСУ попали семь населенных пунктов. Также украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по окраинам Горловки. В результате обстрелов ранения получили семь мирных жителей республики. Кроме того, были повреждены 11 жилых домов в Донецке и Ясиноватой.

В результате обстрелов ранения получили семь мирных жителей республики. Кроме того, были повреждены 11 жилых домов в Донецке и Ясиноватой.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует выделить Украине 50 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса, однако власти ДНР предполагают, что Киев потратит эти средства на войну против республик Донбасса, передает URA.RU.