Ирак: боевики ИГ в Мосуле убили более 160 мирных жителей

В Избранное

Скопировать

Мосул, 6 июня. Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* расправились с 163 мирными жителями, попытавшимися сбежать из контролируемых экстремистами районов. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

«Вчера мои сотрудники сообщили, что после того, как боевики ИГ* расправились над 163 людьми, чтобы предотвратить их попытки к бегству, тела убитых мужчин, женщин и детей все еще находятся на улицах квартала Эш-Шира в западной части Мосула», — приводит его слова AFP.

Вероятнее всего, жестокая расправа над мирными жителями была совершена 1 июня.

Ранее в ЮНИСЕФ сообщили, что в подконтрольной ИГИЛ* части второго по величине города Ирака находятся порядка 100 тысяч детей. Боевики часто используют их как живые щиты.

* Организация запрещена на территории РФ.