Лавров прокомментировал выводы Bellingcat по катастрофе Boeing-777

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Москва, 6 июня. Россия не видит никаких оснований в новых выводах группы Bellingcat о крушении Boeing-777 над Донбассом в июле 2014 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы не знаем, на основании каких конкретных документов, фактов эти выводы были сделаны. По крайней мере то, что попало в прессу, ответы на эти вопросы не дает», — сказал Лавров. Он также добавил, что расследование, проводимое под руководством Нидерландов, не является транспарентным.

В данном случае необходима транспарентность, которая будет показывать факты, в не выводы, подобные тем, что используют США, доказывая «недоказуемое», резюмировал Лавров.