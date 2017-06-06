Стала известна дата основного заседания по иску «Роснефти» к «Системе»

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. Основное заседание арбитражного суда Республики Башкортостан по иску компании «Роснефть» к АФК «Система» состоится 27 июня.

Арбитражный суд Республики Башкортостан приступил к предварительному заседанию по иску отечественной нефтегазовой компании «Роснефть» к крупному частному инвестору АФК «Система» на сумму в 170,6 млрд рублей. Известно, что вопрос о привлечении к судебному процессу Росимущества будет решен позднее.

Отметим, что основное заседание намечено на 27 июня. Напомним, что «Роснефть» потребовала взыскать свыше 106 миллиардов рублей с ответчика, основанием для подачи иска называют действия руководства АФК «Системы», вследствие которых актив потерял в цене. Впоследствии было принято решение об увеличении исковых требований.