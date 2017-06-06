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Новости Сирии
Противостояние САА и ИГИЛ усилилось на востоке провинций Хомс и Хама

Противостояние САА и ИГИЛ усилилось на востоке провинций Хомс и Хама

14:40  6 Июня 2017
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Противостояние САА и ИГИЛ усилилось на востоке провинций Хомс и Хама

Хомс, 6 июня. Правительственные войска пробивают путь к осажденному Дейр эз-Зоре сквозь оборону «Исламского государства»*.

Военные источники отмечают, что сейчас самые напряженные бои происходят на восточном периметре провинций Хама и Хомс. Военные наносят удары по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе города Саламия и населенного пункта Акареб.

Противостояние САА и ИГИЛ усилилось на востоке провинций Хомс и Хама

Эксперты отмечают, что сирийская армия вынуждена усилить напор в центральной части САР для того, чтобы как можно быстрее прийти на помощь гарнизону осажденного Дейр эз-Зора. Исламисты бросили значительные силы на штурм города и могут в ближайшее время захватить южные окраины.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #хама #игил #хомс
Алексей Громов
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