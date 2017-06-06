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Происшествия
СК РФ ищет участниц жестокого избиения школьницы в Москве

СК РФ ищет участниц жестокого избиения школьницы в Москве

14:30  6 Июня 2017
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СК РФ ищет участниц жестокого избиения школьницы в Москве

Москва, 6 июня. Следственный комитет проверят сообщения о жестоком избиении школьницы в Москве. На девочку напали пять ее сверстниц. Видео избиения распространили в соцсетях. Сейчас следователи начали проверку этой записи. 

На кадрах ролика видно, как пять девушек в лесополосе жестоко избивают школьницу. Удары подростки наносят руками и ногами по голове и животу своей жертвы. Когда именно произошло избиение пока неизвестно, сообщает телеканал 360.

В ГСУ СК РФ по Москве уточнили, что сейчас следователи устанавливают личности потерпевшей и ее истязательниц.
 

Ярослава Замысловатова
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