Украинец едва не отпилил себе голову болгаркой в Москве

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Москва, 6 июня. Украинский рабочий едва не лишился головы во время ремонта автомобиля. Мужчина не справился с угловой шлифовальной машиной, известной также как пила «болгарка», и резанул себе по шее.

Как сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавший был госпитализирован с сильным порезом и направлен в хирургическое отделение. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в апреле житель поселка Кукмор под Казанью отрезал себе кисть руки циркулярной пилой. Мужчина был экстренно доставлен в больницу, где ему пришили конечность.