Путин предложил ввести присягу для вступающих в гражданство России

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Москва, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в российское гражданство.

Сегодня глава государства Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, в ходе встречи президент затронул тему получения российского гражданства, предложив нижней палате парламента рассмотреть идею о торжественной клятве.

«Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее», — сказал российский лидер.