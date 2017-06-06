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Новороссия
ДНР опровергла заявление погранслужбы Украины об обстреле поселка Павлополь

ДНР опровергла заявление погранслужбы Украины об обстреле поселка Павлополь

14:15  6 Июня 2017
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ДНР опровергла заявление погранслужбы Украины об обстреле поселка Павлополь

Донецк, 6 июня. Заявление погранслужбы Украины о ведении огня с позиций ДНР по населенному пункту Павлополь не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Донецкой народной республики.

«Заявление об обстреле с наших позиций украинских пограничников в районе Павлополя не соответствует действительности, подразделения ДНР огонь не открывали», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинская сторона пытается дискредитировать ДНР на фоне сегодняшней встречи руководителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и заместителя главы ОБСЕ на Украине Александра Хуга, которая проходит в Мариуполе.

#днр #всу #донбасс #донецк #пограничники #павлополь
Алексей Громов
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