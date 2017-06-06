Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы

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Москва, 6 июня. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин не сможет выступить в составе сборной России на Кубке конфедераций. Об этом сообщили официальные представители Российского футбольного союза (РФС).

Как передает издание «Свободная пресса», у спортсмена были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.

Ранее стало известно о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) усилила контроль на границе в преддверии Кубка конфедераций 2017 года.