Стало известно, почему «Генерал Ватутин» ушел на Ростов

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Керчь, 6 июня. Бывший украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» поднял флаг Белиза.

Ранее сообщалось, что «Генерал Ватутин» внезапно поменял курс и вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону. Арендатор судна пояснил, что «Ватутин» не направлялся в Одессу, а шел в направлении молдавского порта Джурджулешты. Новый собственник лайнера принял решение направить теплоход в Ростов.

Начиная с 2013 года «Генерал Ватутин» стоял у причала и вообще не выходил в море. Две недели назад его официально вывели из украинского реестра судов, и сейчас теплоход идет под флагом Белиза. Бывший арендатор пояснил, что лайнер было проще утопить, чем содержать, «Украине такое количество теплоходов не надо».

В данный момент лайнер «Генерал Ватутин» проходит мимо Таманского полуострова в направлении Керчи.