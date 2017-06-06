Максимальное разрушение: как боевики ИГИЛ поджигают скважины и применяют смертников под Пальмирой

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Как сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, в ночь с пятого на шестое июня в 15 километрах от города Хувейсис к северо-западу от Пальмиры террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ) совершила две мощные атаки на позиции сирийской армии. В ходе атак были применены смертники, а недавно потушенные и восстановленные скважины Шаир и Хаян вновь подожжены самодельными беспилотниками террористов.

Военный эксперт, коммерческий директор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей охарактеризовал ситуацию как тяжелую:

«Там идет непредсказуемая война, которая не укладывается ни в одни учебники тактики и стратегии. Боевики используют все подручные средства для того, чтобы достичь результата, а результат у них один — максимальное разрушение Сирии. Отсюда их известная тактика, связанная со смертниками и шахид-мобилями. Также они придумали использовать дроны-беспилотники, к которым подвешивают взрывчатые вещества определенной массы и направляют, экономя на смертниках, на те или иные объекты, производя огромные разрушения».

Алексей Леонков связывает усиление давления боевиков в районе Хомса и Пальмиры с задачей предотвратить прорыв сирийской армии к Дейр-эз-Зору и его деблокирования, а также исключения возможности подойти к Ракке:

«Я подозреваю, что выпуск боевиков из Ракки в сторону Пальмиры, Хомса и Дейр-эз-Зора, связан с намерением ИГ* сдать свою столицу без боя силам курдских ополченцев, возглавляемых Америкой».

Причиной такого решения эксперт видит в скором окончании осады Мосула:

«Там уже идут считанные недели до полной зачистки города от всех боевиков. Те, кто смог убежать, — убежали. Но если сравнивать тактику, которая там ведется, с нашей тактикой в Алеппо — это бесчеловечная тактика. Американская коалиция наносит удары и по мирным жителям, и по боевикам, не делая никаких различий».

Сейчас боевики, по мнению собеседника, находятся в агонии, поэтому предпринимаются различные попытки для изменения ситуации: в частности, отмечает Алексей Леонков, террористы ИГ отчаянно пытаются уничтожить газовые месторождения в Пальмире, чтобы ради пропагандистского эффекта лишить всю Сирию газа. Даже таких конвульсий ИГ хватит для того, чтобы занять еще большую территорию и похоронить усилия ВКС России и сухопутных сил Сирии по освобождению страны. Исходя из этого, отмечает эксперт, сирийской армии необходимо в срочном порядке купировать угрозу со стороны Хувейсиса и тем самым нарушить планы террористов.

«Может быть, от них этого требуют спонсоры, трудно сказать, но тактика их стала жестче, и они идут на все самые отчаянные попытки изменить баланс сил в свою пользу. Урон безусловно нанесен, однако какие будут последствия этого урона сейчас сказать сложно. Когда сирийская армия совместно с российскими ВКС освобождала эти районы от боевиков, боевики поджигали эти скважины, чтобы за счет черного дыма затруднить применение высокоточного оружия. На восстановление этих скважин потребуется время».

Напомним, что это уже далеко не первая атака ИГ на этом направлении: террористы постоянно атакуют позиции в районе газовых полей. Так, в выходные боевики атаковали территорию вокруг газовых полей, чтобы перерезать шоссе на Хомс в районе авиабазы «Т-4». Как и сегодня, сирийской армии удалось отбить атаки террористов, однако бои начинают принимать более тяжелый характер. Корреспонденты Федерального агентства новостей сообщают, что стратегической целью группировки ИГИЛ*, стянувшей все доступные резервы в этот район, является захват газовых полей Пальмиры и прорыв к границе с Ливаном.

* Организация запрещена на территории РФ.