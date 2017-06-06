Молодых родителей в России могут освободить от уплаты НДФЛ

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. Родителей могут освободить от уплаты НДФЛ на год с момента рождения или усыновления ребенка. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Владимир Петров, передает RT. Соответствующее обращение будет перенаправлено в Минфин.

В первый год после рождения ребенка родителям приходится особенно тяжело. Именно по этой причине необходимо обратить внимание именно на эту категорию граждан. Для них необходимо разработать дополнительные меры поддержки.

Петров также предложил сократить ставку подоходного налога для многодетных родителей. Для родителей или усыновителей, которые воспитывают более двух детей, ставка может быть снижена на два процента. За каждого следующего ребенка ставка будет снижаться на один процент. Таким образом, семья, в которой растут 12 детей, будет полностью освобождена от уплаты НДФЛ, передает «Вечерняя Москва».