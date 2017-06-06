Тимошенко бросает вызов Порошенко после обвинений в госизмене

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Киев, 6 июня. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отрицает обвинения «Блока Петра Порошенко» в государственной измене, назвав эти выпады «грязной кампанией». Политик пригрозила своим оппонентам инициацией встречных разбирательств против действующей украинской власти.

Ранее парламентская фракция Верховной рады «Блок Петра Порошенко» обвинила Тимошенко в том, что та предала интересы страны, когда, будучи премьер-министром, подписала газовый контракт с Россией в 2009 году. Поводом для критики, в частности, стал прописанный в контракте принцип «бери или плати». Однако, по словам самой Тимошенко, данный принцип был заложен в типовой контракт для потребителей российского газа.