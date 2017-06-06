Чехия отказалась участвовать в программе Евросоюза по приему беженцев

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Берлин, 6 июня. Чехия больше не будет участвовать в программе Европейского союза по перераспределению беженцев. Об этом информирует во вторник издание Deutsche Welle.

Согласно приведенным данным, власти Чехии считают, что «система распределения беженцев не работает», чем и обусловлен отказ от участия в программе ЕС. В МВД Чехии также пояснили, что после последних терактов в Европе «ситуация с безопасностью изменилась».

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин является одним из трех мировых лидеров, которые могут решить кризис беженцев.