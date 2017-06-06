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Новости Сирии
Хама: сирийская армия зачистила от ИГ значительную часть нефтепровода около Акареба

Хама: сирийская армия зачистила от ИГ значительную часть нефтепровода около Акареба

13:54  6 Июня 2017
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Хама: сирийская армия зачистила от ИГ значительную часть нефтепровода около Акареба

Акареб, 6 июня. Правительственные войска Сирии и Национальные силы самообороны наступают на «Исламское государство» на востоке провинции Хама.

Сирийские источники сообщают, что ВС САР атаковали позиции запрещенного в России «Исламского государства»* в районе нефтепровода к юго-востоку от населенного пункта Акареб. Предварительно по террористам был нанесен ряд авиаударов и проведена артподготовка.

Хама: сирийская армия зачистила от ИГ значительную часть нефтепровода около Акареба

В результате столкновения сирийские военные заняли южную часть области Шейх Хилал. Сообщается об освобождении округов Шахд 8 и Шахд 9. Около Акареба правительственные войска заняли 8 ключевых высот, которые позволяют контролировать значительную часть нефтепровода.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #хама #вс сар #акареб
Алексей Громов
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