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Россия
Названа сумма, на которую смогут рассчитывать малоимущие россияне по продкарточкам

Названа сумма, на которую смогут рассчитывать малоимущие россияне по продкарточкам

14:32  6 Июня 2017
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Названа сумма, на которую смогут рассчитывать малоимущие россияне по продкарточкам

Москва, 6 июня. В рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне смогут получать около 10 тысяч рублей в год (на одного человека). Об этом рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами — примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что программа продовольственной помощи населению может заработать во второй половине 2018 года.

#мантуров #рф
Алексей Громов
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