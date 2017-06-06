Названа сумма, на которую смогут рассчитывать малоимущие россияне по продкарточкам

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. В рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне смогут получать около 10 тысяч рублей в год (на одного человека). Об этом рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами — примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что программа продовольственной помощи населению может заработать во второй половине 2018 года.