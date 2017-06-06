Украинский лайнер «Генерал Ватутин» не заходил в территориальные воды РФ

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Москва, 6 июня. Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» не заходил в территориальные воды России. Об этом ФАН сообщил информированный источник.

«ФСБ не располагает данными по этому судно. Лайнер является круизным и не заходил в территориальные воды РФ», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее украинские СМИ сообщили, что «Генерал Ватутин» 1 июня вышел из Киева и вместо Одессы сначала поплыл к берегам Крыма, а сейчас взял курс на Ростов-на-Дону.