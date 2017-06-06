Финальный сезон «Игры престолов» выйдет только в 2019 году

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Лос-Анджелес, 6 июня. Премьера нового сезона «Игры престолов» может быть отложена. Сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс не успевают доработать некоторые сюжетные линии.

Сейчас шоу-раннеры работают независимо от американского писателя Джорджа Мартина, создателя книжного цикла «Песнь Льда и Огня», который лег в основу сериала «Игра престолов». Именно по этой причине перед ними стоит сложнейшая задача. Им необходимо придумать шикарный финал и сценарий к каждой серии, хронометраж которых будет увеличен.

Точной даты выхода восьмого сезона пока нет. Однако для написания по-настоящему грандиозных сюжетов сценаристам понадобиться большое количество времени. Ведь каждый эпизод будет представлять собой целый полнометражный фильм, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Отметим, что выход седьмого сезона запланирован на 16 июня 2017 года. Первая серия нового сезона будет самой продолжительной за всю историю сериала.