Дети сгорели заживо в салоне автомобиля под Новосибирском

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Новосибирск, 6 июня. Малолетние брат и сестра погибли при пожаре в салоне легковой машины в селе Новокурупкаевка Новосибирской области. Огонь вспыхнул сегодня днем, когда внутри находились двухлетняя девочка и ее четырехлетний брат. По факту гибели детей проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, девочка и мальчик находились дома с отцом. В какой-то момент они взяли спички, залезли в салон отцовского «ВАЗ-2106» и начали их жечь. Из-за детской шалости автомобиль вспыхнул, дети не смогли его покинуть.

Установлено, что отец в доме находился с еще одним ребенком в возрасте девяти месяцев, а мать уехала в Новосибирск. Семья является благополучной, на учете не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.