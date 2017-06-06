Из Донбасса в Крым: миграционная амнистия объединит русский мир

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает необходимым провести миграционную амнистию для жителей Донбасса и разработать для них дополнительный перечень преференций на территории России. Такое мнение он высказал сегодня в ходе третьего Ливадийского форума.

«Многие наши соотечественники оказались в ситуации гуманитарной катастрофы. На мой взгляд, было бы правильно и целесообразно провести для них полную миграционную амнистию, разработать дополнительный перечень преференций на территории России, в том числе и в Крыму», — отметил Сергей Аксенов. Подобное положение дел, продолжает глава Крыма, противоречит цивилизационными интересами России и русского мира.

Ливадийский форум проходит в Крыму в рамках международного фестиваля «Великое русское слово». В этом году в работе фестиваля и в других праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню русского языка, принимают участие также глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Насколько миграционная амнистия для выходцев с Донбасса действительно необходима? Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что нечто подобное следовало сделать уже давно.

«Идея Аксенова абсолютно правильная. Это очень гуманное и справедливое предложение. Как известно, Донбасс пережил — переживает — страшную страницу в своей истории. Роль России в поддержке региона чрезвычайно важна. То, что многие выходцы оттуда пытаются найти работу или жилье в России, является чем-то совершенно естественным», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Возможно, российским бюрократическим ведомствам, занимающимся проблемой миграции, сейчас действительно недостает гуманного отношения к выходцам из ДНР и ЛНР, понимания их жизненной катастрофы. То, что ситуация нуждается в улучшении, как к тому призывает глава Республики Крым, очевидно хотя бы в свете самых последних событий.

«Здесь мы можем вспомнить нашумевший случай — миграционный суд над одной из жительниц Донбасса, известной пророссийской политической активисткой, в прошлом даже министром образования ДНР. В связи с нарушением российских миграционных правил ей угрожала депортация, причем чуть ли не на территорию Украины. Подобные вещи, конечно же, привлекают внимание общественности и СМИ и вызывают вполне резонное недоумение», — поясняет Владимир Джаралла.

Российскую миграционную службу в этой истории, впрочем, тоже можно понять. В некоторых случаях дифференцированный подход к проживающим на территории Российской Федерации выходцам с Донбасса попросту необходим. «К сожалению, люди бывают разные. Многие из тех, кто уехал из Донбасса в связи с усложнившимися экономическими и гуманитарными условиями — это люди, которые были там маргиналами. Естественно, они остались маргиналами здесь. Руководствуясь своим личным интересом, они просто ищут в России лучшей жизни», — отмечает политолог.

«Донбасс нужно восстанавливать. Не просто как-то налаживать жизнь после гуманитарной катастрофы, но переходить к экономическому восстановлению молодых республик. Это невозможно сделать, если люди попросту будут бежать из региона. Потому к таким мигрантам иногда и применяются достаточно жесткие меры, вплоть до их возвращения на родину. Так, например, весной миграционная служба провела в Крыму массовые работы по депортацию с полуострова таких нежелательных мигрантов. Некоторые из них настаивали, что к ним такие действия принялись несправедливо, тем не менее это было сделано», — суммирует свою точку зрения он.

В любом случае, интеграция Донбасса в культурное, экономическое и социальное пространство России продолжается. В перспективе это означает, что со временем российское миграционное законодательство и бюрократические процедуры в отношении выходцев из ДНР и ЛНР будут совершенствоваться.