Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ДНР: ВСУ препятствуют восстановлению Донецкой фильтровальной станции

ДНР: ВСУ препятствуют восстановлению Донецкой фильтровальной станции

14:01  6 Июня 2017
329

ДНР: ВСУ препятствуют восстановлению Донецкой фильтровальной станции

Донецк, 6 июня. Украинская сторона не дает гарантий безопасности энергетикам ДНР для восстановления энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики Донецкой народной республики.

В ведомстве напомнили, что 2 июня в результате артиллерийского удара ВСУ была повреждена линия электропередачи, которая питает Донецкую фильтровальную станцию. В настоящее время энергетики ДНР не могут приступить к восстановлению высоковольтной линии, так как украинская сторона не предоставляет гарантий безопасного проведения работ.

«Министерство угля и энергетики ДНР обратилось в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить «режим тишины» для устранения повреждений», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ремонтные работы будут начаты сразу после предоставления гарантий безопасности украинской стороной.

 

#днр #всу #донбасс #донецк #донецкая фильтровальная станция
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть