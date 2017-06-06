ДНР: ВСУ препятствуют восстановлению Донецкой фильтровальной станции

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Донецк, 6 июня. Украинская сторона не дает гарантий безопасности энергетикам ДНР для восстановления энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики Донецкой народной республики.

В ведомстве напомнили, что 2 июня в результате артиллерийского удара ВСУ была повреждена линия электропередачи, которая питает Донецкую фильтровальную станцию. В настоящее время энергетики ДНР не могут приступить к восстановлению высоковольтной линии, так как украинская сторона не предоставляет гарантий безопасного проведения работ.

«Министерство угля и энергетики ДНР обратилось в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить «режим тишины» для устранения повреждений», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ремонтные работы будут начаты сразу после предоставления гарантий безопасности украинской стороной.