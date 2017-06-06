ФСБ усилила контроль на границе в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018

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Москва, 6 июня. Спецслужбы России усиливают меры безопасности на границе в связи с проведением в стране Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Об этом во вторник заявил заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, органы безопасности будут следить за тем, чтобы в страну не попали иностранные граждане и лица без гражданства, которые представляют террористическую угрозу. Кроме того, полиция возьмет под охрану гостиницы и тренировочные центры. Иностранные спортивные команды повсюду будут сопровождаться сотрудниками правоохранительных органов.

«Передвижение по городам участников и туристов будет абсолютно свободное, кроме собственно объектов конфедерации. Однако власти регионов могут вводиться временные ограничения движения транспортных средств», — отметил Лаврищев.