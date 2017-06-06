У Крыма все хорошо: Симферополь благодарит Петербург за реальную помощь

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Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко выбрали своим почетным гражданином жители крымского Симферополя. Титул был присвоен ему во время проведения Дней Северной столицы в Крыму. Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев рассказал Федеральному агентству новостей, за какие именно заслуги был отмечен петербургский губернатор.

— Геннадий Сергеевич, знак отличия вручен Полтавченко «за особые заслуги» перед жителями Симферополя, но это настолько общая формулировка, что попросим вас ее расшифровать.

— Знаете, распоряжением президента России Владимира Путина кураторов дали всем крымским городам, но так выстроить отношения, поддерживать их, видеть перспективы их развития и расширять удается только Петербургу. Я уверен, что это зависит исключительно от руководителя, от того, как он направляет процессы, потому что структура управления бюрократична и может погрязнуть в неисполнении поручений… С чем бы мы ни обращались к Петербургу в сложные периоды (а у нас почти всегда сложные периоды), мы всегда получали поддержку и совместно решали вопросы.

— Дайте нам пару примеров, пожалуйста.

— Вы все помните блэкаут — тогда первыми к нам приехали петербуржцы. Специалисты по электроснабжению, даже не останавливаясь в гостинице, включились в работу. У нас летели сети, нужно было быстро работать с ними и восстанавливать, поскольку даже с тем лимитом электроэнергии, который у нас был, мы не справлялись и не могли донести ее до потребителей. Потом из Питера пришла машина с генераторами для ветеранов и малоимущих, которые мы сразу направили по адресам. Еще у нас зимы теперь стали по-настоящему русскими: с температурами ниже минус 20 градусов, с обильными снегопадами. В Симферополе не было ни техники, ни возможности убирать снег — мы опять-таки обратились к Петербургу, получили две дорожные машины, плюс закупили технику со своей стороны и успешно прошли этот зимний период. Наши школы получают оборудование напрямую из Питера, наши школьники постоянно у вас с визитами: видят Петербург, смотрят на жизнь, которая идет в больших городах, стремятся туда.

— Как принималось решение о присвоении статуса почетного гражданина Симферополя Георгию Полтавченко?

— Прежде чем решить это, мы провели опрос граждан — у нас есть для этого сайт «Активный Симферополь» — и общественные слушания. Степень поддержки по решению предоставить статус почетного гражданина города Симферополя была самая высокая за все время его присвоения: более 80% горожан поддержали нашу инициативу дать этот титул именно Георгию Полтавченко. Это говорит о многом. Мы же максимально показываем жителям помощь со стороны Санкт-Петербурга. Этот статус — малая толика того, что мы делаем в ответ, наш комплимент, который Георгий Сергеевич заслужил, быть может, даже больше, чем многие крымчане. С самого начала, с марта 2014 года, и до настоящего времени мы выстроили такой диалог, о котором можно сказать, что Петербург нас не курирует, как старший, а что мы друзья и побратимы. Мы понимаем, что Крым — самый молодой субъект России, и нам есть, чему учиться, тем более у такого мощного субъекта, как Санкт-Петербург. Наше сотрудничество вышло из Симферополя на весь полуостров: во время своего визита в республику Полтавченко открыл торговые ряды в Ялте, в Симферополе вчера было пять серьезных мероприятий. Во время Дней Санкт-Петербурга в Крыму у нас открылся филиал петербургского социального центра «Контакт», филиал магазина «Книжная лавка писателей», представительство Санкт-Петербурга в Крыму, прошел концерт музыканта Вячеслава Бутусова. Горожане уже привыкли, что Питер приезжает к нам со звездами, и ждут этого. В этот раз во время выступления Бутусова у нас на центральной площади было такое скопление народа — разве что во время празднования воссоединения с Россией столько было. Петербургская компания ВАД строит у нас трассу «Таврида», на недавно прошедшем ПМЭФ заключены интересные соглашения по судостроению. Как-то, знаете, тьфу-тьфу, но все складывается хорошо у Крыма и России.