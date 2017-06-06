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Общество
У Крыма все хорошо: Симферополь благодарит Петербург за реальную помощь

У Крыма все хорошо: Симферополь благодарит Петербург за реальную помощь

14:20  6 Июня 2017
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Старший северный брат: за что жители Крыма наградили Полтавченко титулом почетного гражданина

Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко выбрали своим почетным гражданином жители крымского Симферополя. Титул был присвоен ему во время проведения Дней Северной столицы в Крыму. Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев рассказал Федеральному агентству новостей, за какие именно заслуги был отмечен петербургский губернатор.

Геннадий Сергеевич, знак отличия вручен Полтавченко «за особые заслуги» перед жителями Симферополя, но это настолько общая формулировка, что попросим вас ее расшифровать.

— Знаете, распоряжением президента России Владимира Путина кураторов дали всем крымским городам, но так выстроить отношения, поддерживать их, видеть перспективы их развития и расширять удается только Петербургу. Я уверен, что это зависит исключительно от руководителя, от того, как он направляет процессы, потому что структура управления бюрократична и может погрязнуть в неисполнении поручений… С чем бы мы ни обращались к Петербургу в сложные периоды (а у нас почти всегда сложные периоды), мы всегда получали поддержку и совместно решали вопросы.

Старший северный брат: за что жители Крыма наградили Полтавченко титулом почетного гражданина

Дайте нам пару примеров, пожалуйста.

— Вы все помните блэкаут — тогда первыми к нам приехали петербуржцы. Специалисты по электроснабжению, даже не останавливаясь в гостинице, включились в работу. У нас летели сети, нужно было быстро работать с ними и восстанавливать, поскольку даже с тем лимитом электроэнергии, который у нас был, мы не справлялись и не могли донести ее до потребителей. Потом из Питера пришла машина с генераторами для ветеранов и малоимущих, которые мы сразу направили по адресам. Еще у нас зимы теперь стали по-настоящему русскими: с температурами ниже минус 20 градусов, с обильными снегопадами. В Симферополе не было ни техники, ни возможности убирать снег — мы опять-таки обратились к Петербургу, получили две дорожные машины, плюс закупили технику со своей стороны и успешно прошли этот зимний период. Наши школы получают оборудование напрямую из Питера, наши школьники постоянно у вас с визитами: видят Петербург, смотрят на жизнь, которая идет в больших городах, стремятся туда.

Старший северный брат: за что жители Крыма наградили Полтавченко титулом почетного гражданина

 Как принималось решение о присвоении статуса почетного гражданина Симферополя Георгию Полтавченко?

— Прежде чем решить это, мы провели опрос граждан — у нас есть для этого сайт «Активный Симферополь» — и общественные слушания. Степень поддержки по решению предоставить статус почетного гражданина города Симферополя была самая высокая за все время его присвоения: более 80% горожан поддержали нашу инициативу дать этот титул именно Георгию Полтавченко. Это говорит о многом. Мы же максимально показываем жителям помощь со стороны Санкт-Петербурга. Этот статус — малая толика того, что мы делаем в ответ, наш комплимент, который Георгий Сергеевич заслужил, быть может, даже больше, чем многие крымчане. С самого начала, с марта 2014 года, и до настоящего времени мы выстроили такой диалог, о котором можно сказать, что Петербург нас не курирует, как старший, а что мы друзья и побратимы. Мы понимаем, что Крым — самый молодой субъект России, и нам есть, чему учиться, тем более у такого мощного субъекта, как Санкт-Петербург. Наше сотрудничество вышло из Симферополя на весь полуостров: во время своего визита в республику Полтавченко открыл торговые ряды в Ялте, в Симферополе вчера было пять серьезных мероприятий. Во время Дней Санкт-Петербурга в Крыму у нас открылся филиал петербургского социального центра «Контакт», филиал магазина «Книжная лавка писателей», представительство Санкт-Петербурга в Крыму, прошел концерт музыканта Вячеслава Бутусова. Горожане уже привыкли, что Питер приезжает к нам со звездами, и ждут этого. В этот раз во время выступления Бутусова у нас на центральной площади было такое скопление народа — разве что во время празднования воссоединения с Россией столько было. Петербургская компания ВАД строит у нас трассу «Таврида», на недавно прошедшем ПМЭФ заключены интересные соглашения по судостроению. Как-то, знаете, тьфу-тьфу, но все складывается хорошо у Крыма и России. 

Старший северный брат: за что жители Крыма наградили Полтавченко титулом почетного гражданина

#путин #полтавченко #бахарев
Евгения Авраменко
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