Наперекор врагам: зачем Трамп поручил Тиллерсону наладить отношения с Россией

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил государственному секретарю Рексу Тиллерсону, что расследование по поводу предполагаемых связей окружения главы Белого дома с Российской Федерацией не должно подрывать усилия по налаживанию отношений с Москвой. Об этом сообщает «Рейтер». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о заявлении Трампа и возможности потепления американо-российских отношений.

Во вторник, 6 июня, государственный секретарь США прибыл в Новую Зеландию. На пресс-конференции в Веллингтоне его спросили, беспокоит ли его расследование дела о якобы вмешательстве РФ в выборы в Штатах и влияние громкого скандала на устойчивость новой администрации Соединенных Штатов. Рекс Тиллерсон не стал отвечать на этот вопрос, сославшись на отсутствие какой-либо информации.

«Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса», — добавил госсекретарь США,

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН выразил мнение, что поручение Трампа на самом-то деле означает то, что с Россией он особо дружить не рвется. Но при этом не хочет нести личной ответственности за возможное ухудшение отношений либо отсутствие прогресса в двухсторонних связях США и РФ. Поэтому дано такое поручение госсекретарю США и именно в такой редакции, о которой, очевидно, с ведома самого Трампа рассказал Рекс Тиллерсон.

«Очевидно, что Трамп не имеет полной свободы рук в вопросах внешней политики. Против налаживания отношений с РФ выступают транснациональные корпорации, в том числе и по производству вооружений, интересы которых отстаивает президент Трамп, демократы в Конгрессе США и сомкнувшиеся с ними республиканцы наподобие сенатора Маккейна. Кроме того, этого не хочет влиятельное гомосексуальное лобби и ряд национальных диаспор (украинская, польская, прибалтийские). Я думаю, что в ближайшие месяцы потепления отношений точно не произойдет», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт Института инновационного развития Алексей Албу пояснил ФАН: главным фактором, влияющим на отношения между странами, являются экономические интересы основных бизнес-групп в России и США, которые нередко вступают в серьезные противоречия. Вспомните, сколько заявлений делал Трамп во время своей избирательной кампании о налаживании взаимоотношений с Россией.

«Но после вступления в должность президента США отношения между странами только ухудшились, о чем даже заявлял Владимир Путин. Любая политическая позиция имеет экономическую подоплеку. И именно экономический базис влияет на те или иные политические решения. В основе всего этого процесса лежит стремление к прибыли — это аксиома. Сегодня, когда мир входит во вторую фазу глобального экономического кризиса, противоречия между основными бизнес-игроками обостряются, что приводит к новым альянсам, свержениям правительств, войнам, дестабилизации политической обстановки внутри разных стран», — рассказал Албу.

Таким образом, по мнению эксперта, поручение Трампа «наладить отношения» являются либо частью политического шоу. Мол, смотрите, мы-то как раз хотим жить дружно, это Россия не хочет. Либо это заведомо невыполнимый приказ. Потому, что для того, чтобы наладить отношения, нужно снять противоречия между странами.

«И я убежден, что США не уступят ни в Сирии, ни на Украине, ни в других точках, где сталкиваются интересы России и Штатов. Естественно, это невозможно при нынешнем порядке вещей. Это станет возможно только после изменения экономического базиса — когда собственность на средства производства во всем мире станет общественной, а не частной», — заключил Алексей Албу.

Юрий Голубь, кандидат философских наук, публицист, эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня», в комментарии для ФАН подчеркнул, что Дональд Трамп в очередной раз демонстрирует готовность идти наперекор американскому политическому истеблишменту. И это опять показывает легковесность оценок, которые даются администрации президента США экспертами.

«Неуместная эйфория, последовавшая сразу за избранием Трампа, сменилась столь же напрасным разочарованием. Урегулирование российско-американских отношений неизбежно. Вопрос в том, на каких условиях оно произойдет. В любом случае процесс не будет легким. Трамп постарается вести себя с позиции силы. Именно это продемонстрировали и удары «Томагавков» по сирийской авиабазе, и визит авианосцев к берегам КНДР и Китая, и продолжающееся наращивание группировки НАТО вблизи от российских границ. При этом политическая элита США и стран ЕС будут продолжать наращивать антитрамповскую истерию, и, конечно, не взирая на факты, рисовать американского президента марионеткой Путина. Каким образом разрешатся эти непростые противоречия, покажут ближайшие месяцы», — резюмировал Юрий Голубь.