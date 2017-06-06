Составлен топ самых быстрых автомобилей стоимостью до миллиона рублей

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Москва, 6 июня. Эксперты составили рейтинг самых недорогих скоростных автомобилей, возглавляет топ седан Skoda Octavia, разгоняющийся до «сотни» за 8,1 секунды.

Всего за 10,6-секунды до «сотни» разгоняется Nissan Sentra, в бюджетные варианты — Renault Logan и Sandero развивают ту же скорость за 10,5 секунды с механической коробкой передач. Для преодоления заветного рубежа популярным на российском рынке Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Duster потребуется 10,3 секунды.

Лишь 10 секунд необходимо Kia Cerato и Hyundai Elantra, чтобы выжать «сотку». Однако самыми быстрыми все-таки являются китаец Zotye T600, который достигает нужной скорости за 9,8 секунды, а отечественной Lada Kalina NFR потребуется на это всего 9,2 секунды, пишет РИА Новости. Конкурирующие между собой Skoda Rapid и Volkswagen Polo могут разогнаться до «сотни» всего 9 секунд. Абсолютным лидером топа недорогих скоростных авто является Skoda Octavia.