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Украина
Госдолг Украины побил очередной рекорд

Госдолг Украины побил очередной рекорд

17:33  6 Июня 2017
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Госдолг Украины побил очередной рекорд

Киев, 6 июня. В апреле 2017 государственный долг Украины вырос до 74,3 млрд долларов. Как отметили в министерстве финансов страны, его рост связан с девальвацией гривны, решением о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также с финансированием госбюджета за счет заимствований.

На 30 апреля общий размер прямого госдолга составил более 63 млрд долларов. Кроме того, прямой внешний долг увеличился до 37 млрд долларов.

Напомним, 29 марта Высокий суд Лондон пошел навстречу пожеланиям российской стороны в вопросе ускоренного рассмотрения иска о взыскании с Украины трехмиллиардной задолженности.

#украина #госдолг
Тимур Румянцев
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