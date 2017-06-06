РФ подняла в воздух Су-27 для перехвата американского бомбардировщика над Балтикой

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Москва, 6 июня. Россия поднимала в воздух истребитель Су-27 для перехвата американского В-52 над Балтикой. Истребитель сопровождал его до удаления от российских границ, а затем вернулся обратно на аэродром, сообщили в Минобороны РФ.

Как стало известно, 6 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была зафиксирована воздушная цель, летящая вдоль границы России. Для перехвата этой цели был поднят в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

«Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение», — говорится в сообщении МО.

После удаления американского бомбардировщика от российских границ российский истребитель благополучно вернулся на свой аэродром.