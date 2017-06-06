Битва за Ракку: курды призвали молодежь Сирии к освобождению города от ИГ

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Бейрут, 6 июня. Вооруженная коалиция «Силы демократической Сирии» заявила о начале «великой битвы» за Ракку и призвала мирных жителей помочь им освободить город от террористов «Исламского государства»* (ИГ*). В этом, по словам представителя командования СДС Талляля Силло, заключается историческая миссия населения Ракки.

«Мы рассчитываем, что молодежь Ракки будет участвовать в битве за избавление своей земли от банд экстремистской группировки ИГ», — заявил он.

Кроме того, Силло сообщил о разработке совместного плана военных действий СДС и коалиции США. «Нам предстоит жестокая битва, которая потребует от всех максимум усилий, чтобы добиться победы», — сказал заключил военный.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.