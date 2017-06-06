Бери и не лги: как «Газпром» раскрыл ложь «Нафтогаза» о Стокгольмском арбитраже

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Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило take or pay («бери или плати») в контракте с украинским «Нафтогазом». Хотя тот же Киев поспешил раструбить об этой отмене всему миру. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Как сказал Медведев, сообщать все подробности он не будет, поскольку решение суда в Стокгольме носит промежуточный характер. До окончательного вердикта еще есть немного времени, и юристы компании сейчас тщательно изучают толстенный документ. Но главное, что отмены условия «бери или плати» нет. Известно также, что бумага решает принципиальные юридические вопросы, но пока не содержит конкретных сумм.

Напомним, что «Газпром» и «Нафтогаз» судятся с июня 2014 года из-за контрактов на поставку и транзит газа. Российская сторона требует взыскать с Киева 37 млрд долларов как обязательную плату за недобор ​контрактных объемов газа в 2012–2013 годах. При этом представители «Нафтогаза» вместе с представителями МИД, якобы опираясь на текст промежуточного решения, утверждают, что суд удовлетворил основные требования Киева. Мало того, что отменил take or pay (это уже неправда), так еще и разрешил реэкспорт купленного у «Газпрома» газа, а также постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.

«Решение суда напечатано примерно на 750 страницах, «Газпром» и «Нафтогаз» делают противоречивые заявления — что в реальности, непонятно. Вообще, отмена условия «бери или плати» на весь срок действия контракта с 2009 года по настоящее время — странное явление. Хотя сам Евросоюз и борется за подобную либерализацию, но в реальности Норвегия использует это условие, причем по долгосрочным контрактам оно даже более жесткое: у «Газпрома» надо оплачивать около 80% невыбранного газа, а у норвежского Statoil — зачастую все 100%. Американцы, например, в рамках экспорта СПГ своих заводов тоже используют условие, только оно называется «разжижай или плати». Они, по сути, сдают завод в аренду трейдерам, в том числе, европейским. Те платят полную сумму, а потом уже решают, надо ли им разжижать газ или нет, продадут они его или нет», — комментирует для ФАН преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Насколько стокгольмский арбитраж счел принцип take or pay уместным? Может быть, он изменил условия этого пункта. Например, что Украине надо платить не 80%, а меньше, может быть, поменял какие-то ценовые условия. Но надо дождаться итогового решения.

«Если мы отметаем все претензии по условию «бери или плати» и отметаем условие по повышению стоимости транзита, которое выдвигал «Нафтогаз», то у «Газпрома» все равно еще есть претензии по оплате газа. По сути, тогда украинская сторона должна будет выплатить «Газпрому» около миллиарда долларов. Эта сумма подъемная, но если какую-то долю по условию «бери или плати» Стокгольмский арбитраж удовлетворил, то вряд ли тогда «Нафтогаз» останется самостоятельной компанией. Ее просто ждет банкротство. Если претензии будут превышать 2 млрд долларов, то «Нафтогаз» просто не сможет расплатиться, его долги перейдут на собственника, то есть государство и его бюджет, и рассчитаться Киеву будет сложно», — продолжает эксперт ФАН.

По его словам, скорее всего, украинцы тогда пойдут на связку двух исков — в Стокгольмский арбитраж и иска, который они подавали к «Газпрому» в своей национальной юрисдикции.

«Дело касалось якобы монополии российской компании на транзитном рынке, Киев выставил Москве счет в 6 млрд долларов. Но в любом случае и та, и другая сторона будут оспаривать определенные аспекты решения Стокгольмского арбитража, выдвигать протесты, и это разбирательство затянется надолго. Странным кажется только то, что люди из украинского МИД неожиданно начинают комментировать газовые соглашения двух коммерческих компаний. Причем все произошло очень быстро: с утра Стокгольмский арбитраж разослал всем решение, а через несколько часов посыпались заявления с украинской стороны. Думаю, должны скоро пойти утечки из самого документа, и можно будет не гадать на кофейной гуще», — добавляет Юшков.

Как писало на неделе издание Ura.ru, если Украина вдруг вздумает воровать транзитный газ у России, то прежде всего накажет сама себя.