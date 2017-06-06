Володин все сказал: Песков заявил о консолидированной позиции Москвы по взносам в Совет Европы

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Москва, 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сокращение взноса РФ в Совет Европы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия заблокировала перечисление 11 млн евро в бюджет СЕ. «Володин уже все сказал. Это общая позиция», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, Россия наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией и Турцией является один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

