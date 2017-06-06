В Новосибирске спасли жизнь москвичу, от которого отказались столичные врачи

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Кардиохирурги Клиники имени Мешалкина прооперировали москвича с редким заболеванием, которому отказали в хирургической помощи столичные врачи, посоветовав ехать на лечение в Германию. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Как рассказал и.о. заведующего отделением нарушений ритма сердца Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра (СФБМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина, кандидат медицинских наук Виталий Шабанов, 34-летний пациент страдал аритмогенной дисплазией правого желудочка сердца.

«Это редкое заболевание, при котором мышечная ткань сердца замещается жировой, что приводит к развитию нарушений ритма сердца — желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков, которые угрожают жизни больного», — сказал Виталий Шабанов.

Поясним, желудочковая тахикардия — это учащение желудочковых сокращений свыше 100 ударов в минуту, которые чаще всего возникают и прекращаются внезапно. Заболевание требует незамедлительного лечения, поскольку больной может умереть в любой момент. При этом аритмогенная дисплазия правого желудочка часто протекает без каких-либо симптомов, и диагностировать ее можно лишь с помощью МРТ. Как правило, этим заболеванием страдают молодые люди в возрасте до 35 лет.

По словам самого Андрея, так зовут пациента, впервые приступ аритмии у него случился в прошлом году. Тогда он и подумать не мог, насколько это серьезно. К врачам не обращался, перенес на ногах. «Какое может быть больное сердце, если тебе всего 34?» — так думают многие молодые люди.

Но когда приступ повторился, Андрей вызвал скорую помощь. Мужчину срочно госпитализировали. В больнице, по словам Андрея, сердечный ритм ему восстановили с помощью дефибрилляции и через несколько дней выписали домой.

До февраля этого года проблем с сердцем у него не было. И вдруг приступы пошли один за другим. Пришлось вновь ложиться в больницу.

«В марте в столичной клинике мне имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который распознает нарушение сердечного ритма и устраняет его электрическим разрядом. Но вскоре приступы участились. Было так лихо, что даже ходить не мог. Пройду несколько ступеней — начинается приступ. В такие моменты срабатывал кардиовертер-дефибриллятор, ритм восстанавливался, но при этом я ощущал боль», — вспоминает Андрей.

Андрею сказали, что необходима операция. Эффективным методом лечения желудочковых форм аритмии при аритмогенной дисплазии правого желудочка является радиочастотная аблация. Это операция, которая выполняется при помощи катетерных технологий, но для ее проведения хирург должен обладать высоким профессионализмом, поскольку патологические очаги труднодоступны.

«В московских клиниках, куда я обращался, мне отказывали в операции, аргументируя свое решение труднодоступностью очагов аритмии. Предлагали поехать в Германию. Но знакомые посоветовали обратиться за помощью к новосибирским врачам», — рассказал Андрей.

Он отправил все имеющиеся у него на руках результаты исследований и заключения врачей в Клинику Мешалкина для заочной консультации. Положительный ответ пришел в течение двух дней. Так он оказался в Новосибирске.

Суть операции (радиочастотной аблации) состоит в нейтрализации клеток сердца, вызывающих нарушение ритма. Ее проводят в специализированных операционных под контролем рентгена. Без компьютерных технологий здесь не обойтись. Предварительно с помощью системы CARTO врач строит трехмерную электромагнитную карту сердца.

Во время операции в кровеносный сосуд вводится катетер, проводящий ток, и доводится до самого сердца. Как только кардиохирург находит источник аритмии, он посылает по катетеру высокочастотный электрический импульс, который устраняет патологическую ткань. Такие операции относятся к малоинвазивным технологиям и, как правило, проходят без осложнений.

«Уже через сутки после операции я чувствовал в себе силы. Думаю, теперь все будет хорошо», — уверен Андрей.