Сирия: САА встретилась с союзниками на границе с Ираком

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Дамаск, 6 июня. Сирийская армия координирует совместные действия с новыми союзниками из Ирака.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о новых союзниках, которые помогут ВС САР в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Речь идет о подразделениях «Хашд аль-Шааби» (Силы народной мобилизации Ирака).

Иракские ополченцы вышли к границам Сирии и зачистили от террористов несколько пограничных переходов. Сирийско-иракская граница становится все более закрытой от боевиков «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.