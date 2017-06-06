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Новости Сирии
Сирия: САА встретилась с союзниками на границе с Ираком

Сирия: САА встретилась с союзниками на границе с Ираком

13:30  6 Июня 2017
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Сирия: САА встретилась с союзниками на границе с Ираком

Дамаск, 6 июня. Сирийская армия координирует совместные действия с новыми союзниками из Ирака.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о новых союзниках, которые помогут ВС САР в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Речь идет о подразделениях «Хашд аль-Шааби» (Силы народной мобилизации Ирака).

Сирия: САА встретилась с союзниками на границе с Ираком

Иракские ополченцы вышли к границам Сирии и зачистили от террористов несколько пограничных переходов. Сирийско-иракская граница становится все более закрытой от боевиков «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #ирак #вс сар
Алексей Громов
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