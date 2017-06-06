Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Песков о прямой линии с Путиным: Запланированных вопросов нет

Песков о прямой линии с Путиным: Запланированных вопросов нет

13:11  6 Июня 2017  /обновлено: 13:29  06 Июня 2017
88

Песков о прямой линии с Путиным: Запланированных вопросов нет

Москва, 6 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запланированных вопросов во время прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным нет, поскольку это «творческий процесс».

Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову неизвестно, задаст ли свой вопрос глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская о программе реновации в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что заранее запланированных вопросов нет.

«Прямая линия — это достаточно такой творческий процесс и зависит, скажем так, от того, о чем именно заводится речь, какие вопросы поступают, никаких заранее спланированных выступлений или вопросов нет»,  — сказал спикер Кремля.

Ранее депутат ГД Галина Хованская заявила о своем намерении задать главе государства вопрос о расширении программы реновации жилья на всю Россию. Отметим, что мэрия Москвы опубликовала список около 4500 пятиэтажек, которые попали в программу реновации.

 

 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть