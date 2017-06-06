Песков о прямой линии с Путиным: Запланированных вопросов нет

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Москва, 6 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запланированных вопросов во время прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным нет, поскольку это «творческий процесс».

Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову неизвестно, задаст ли свой вопрос глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская о программе реновации в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что заранее запланированных вопросов нет.

«Прямая линия — это достаточно такой творческий процесс и зависит, скажем так, от того, о чем именно заводится речь, какие вопросы поступают, никаких заранее спланированных выступлений или вопросов нет», — сказал спикер Кремля.

Ранее депутат ГД Галина Хованская заявила о своем намерении задать главе государства вопрос о расширении программы реновации жилья на всю Россию. Отметим, что мэрия Москвы опубликовала список около 4500 пятиэтажек, которые попали в программу реновации.