Хаян снова полыхает: террористы ИГИЛ развернули масштабное наступление в районе газовых полей Пальмиры

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Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ*) продолжают атаки на правительственные силы Сирии в районе нефтяных полей Пальмиры. Однако на этот раз контрнаступление ИГ с применением смертников и самодельных беспилотников может привести к тому, что стратегически ценные ресурсы либо будут уничтожены, либо вновь попадут в руки к террористам. Как газовые месторождения Пальмиры горят под огнем террористов «Исламского государства»* — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Бои за трассу

Новую атаку на пальмирском направлении террористы ИГ предприняли сегодня ночью в 15 км восточнее населенного пункта Хувейсис. Как сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий, боевики предприняли две мощнейшие атаки на позиции Сирийской Арабской Армии и ополчения Сил национальной обороны Сирии (NDF) в районе трассы Хомс-Пальмира.

В ходе продолжительных и ожесточенных боев атаки террористов были отбиты, однако не без потерь с стороны сирийской армии: в результате атаки смертников на бронированных «джихад-мобилях», погибли солдаты правительственных сил; точное число погибших не сообщается. Кроме того, террористы ИГ применили против сирийской армии самодельные беспилотные летательные аппараты.

Атака террористов на трассу Хомс-Пальмира в ночь на вторник стала уже второй за последнее время. Напомним, что в субботу, 3 июня, банды террористов, вырвавшиеся из осажденной курдскими «Демократическими силами Сирии» Ракки, атаковали позиции сирийской армии в районе населенного пункта Вади Абу Кайлах, который находится недалеко от военной базы «Т-4». Предполагалось, что боевики ИГ захватят стратегически значимые высоты и нефтегазовые месторождения в этом районе, отрежут Пальмиру от жизненно важных коммуникаций, электричества и газоснабжения.

Исход из Ракки в Пальмиру

Проблема Пальмиры вновь обострилась до критического состояния после того, как террористы «Исламского государства» пополнили свои силы обстрелянными головорезами из Ирака. В результате действий ВС Ирака и проиранских шиитских формирований «Хашд аль-Шааби», террористы ИГ, терпя поражение в битве за Мосул, перебрасывают наиболее боеспособные банды боевиков в Сирию. Та же ситуация наблюдается и в районе сирийской Ракки, окруженной курдскими отрядами «Демократических сил Сирии».

В отличие от сирийского «крыла» ИГ, иракские боевики представляют собой наибольшую опасность в силу их высокой тренированности и первоклассного оснащения. Эти формирования оснащены современным вооружением – в том числе американского производства: все эти «дары» в свое время были отбиты в качестве трофеев. А в некоторых случаях, были переданы террористам влиятельными покровителями.

По данным сирийского командования, концентрация боевиков ИГ в районе Пальмиры уже превышает количество, с которым «Исламское государство» во второй раз отбило город у правительственных сил. В скором времени, судя по статистике, группировка накопит до нескольких десятков тысяч боевиков на данном направлении – и тогда газовые поля Пальмиры станут единственным препятствием у армии террористов. И если сейчас не остановить ИГИЛ*, следом за обвалом обороны сирийской армии боевики займутся продвижением к Хомсу, и далее – к границе с Ливаном. И все усилия ВКС России и Сирийской Арабской Армии по освобождению территории страны от боевиков окажутся напрасными.

Огонь по газовым полям

Помимо стратегического значения, район Пальмиры представляет для террористов большой интерес с точки зрения пополнения своих ресурсов. На протяжении последних трех месяцев террористы растеряли контроль над ключевыми газовыми месторождениями Пальмиры – сирийская армия заняла газоперерабатывающий завод Хаян и месторождение Аш-Шаир. Последней каплей для боевиков стала потеря доступа к фосфатным шахтам Хнейфиса на юге Пальмиры, за которые они держались и после того, как город был освобожден сирийской армией.

Теперь же, террористы вновь предпринимают попытки добраться до газовых полей. А чтобы нанести армии не только физический, но и экономический ущерб, боевики ИГ пытаются вывести оборудование месторождений из строя. Так, недавно потушенные и восстановленные скважины Хаяна и Аш-Шаира снова загорелись в результате шквального огня со стороны ИГ. Таким образом, террористы пытаются выбить армейские силы с газовых полей и получить над ними полный контроль.

Но надо понимать, что действия террористов ИГ опасны не только для сирийской армии – но и для гражданских. Дело в том, что, после освобождения Пальмиры, сирийским специалистам удалось наладить газоснабжение и электроснабжение на контролируемой территории Сирии за счет освобождения газовых полей. Однако если террористы не будут остановлены, отключение поставок газа с пальмирских месторождений приведет страну на порог нового энергетического кризиса: запаса газа в стране хватит только на 2-3 недели.

Эксперт: Боевики копят силы для удара по флангу

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, скопление боевиков под Хувейсисом нависает над трассой Хомс-Пальмира и угрожает группировке войск Сирийской Арабской Республики в районе авиабазы «Т-4». Однако если угроза с юга для авиабазы была устранена на прошлой неделе после наступления в Восточном Каламуне – то север представляет ощутимую угрозу для сирийской армии.

«Район Хувейсиса буквально нависает на ключевой трассе – по ней снабжается группировка, которая наступает на Дейр-эз-Зор через Ас-Сухна. И если боевики хотят перейти к активным наступательным действиям, то района Хувейсиса им чрезвычайно интересен для сосредоточения сил и удара во фланг группировке войск».

Как отмечает Борис Рожин, в первую очередь необходимо отслеживать крупные переброски сил боевиков ИГИЛ, при этом уделять внимание не только пехоте, но и моторизированным соединениям. Им нужно наносить урон еще на подходе к районе боевых действий. Однако необходим также целый комплекс мероприятий по зачистке района Хувейсиса от боевиков ИГ.

«При выявлении такой концентрации необходимы наращивание ресурсов для удара, заблаговременная переброска войск на это направление, чтобы в случае атаки купировать активность ИГИЛ – и продолжение операции, направить ее на уничтожение окружающих участков, которые боевики используют для нападения на сирийские блокпосты. Пока эти участки не зачищены – Пальмира всегда будет находиться в критическом положении под угрозой удара боевиков».

* Организация запрещена на территории РФ.