«Газпром» опроверг отмену правила «бери или плати» в контракте с «Нафтогазом»

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Москва, 6 июня. Стокгольмский арбитражный суд в своем решении не отменял правила «бери или плати», действующее для расчетов между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Об этом заявил зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Один вопрос только затронули, что вот, арбитражное решение отменило «плати или бери». Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены «плати или бери» нет», — рассказал Медведев журналистам.

Он подтвердил, что в «Газпроме» получили текст промежуточного решения и сейчас проходит его анализ. Ранее в «Газпроме» отметили, что в документе нет каких-либо сумм и речь идет о принципиальных юридических вопросах.

Напомним, ранее украинские СМИ объявили, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу «Нафтогаза», удовлетворив требования Киева — отмену правила «бери или плати» и пересмотр формулы цены.