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Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин во время встречи с официальным представителем Саудовской Аравии не поднимал тему разрыва дипломатических отношений арабских стран с Катаром. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждал», — отметил он во время встречи с журналистами.

Что касается вопроса позиции России по данному вопросу, то, по словам официального представителя Кремля, Москва дорожит отношениями со всеми странами Персидского залива.

Напомним, что ранее Саудовская Аравия, ОЭА, Египет и ряд других арабских стран заявили, что разрывают дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в финансировании терроризма. Власти Катара в ответ призвали своих партнеров к диалогу.