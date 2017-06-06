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Политика
Путин не обсуждал дипломатическую изоляцию Катара с представителем Эр-Рияда — Песков

Путин не обсуждал дипломатическую изоляцию Катара с представителем Эр-Рияда — Песков

13:06  6 Июня 2017  /обновлено: 13:17  06 Июня 2017
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Путин не обсуждал дипломатическую изоляцию Катара с представителем Эр-Рияда — Песков

 

Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин во время встречи с официальным представителем Саудовской Аравии не поднимал тему разрыва дипломатических отношений арабских стран с Катаром. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждал», — отметил он во время встречи с журналистами.

Что касается вопроса позиции России по данному вопросу, то, по словам официального представителя Кремля, Москва дорожит отношениями со всеми странами Персидского залива.

Напомним, что ранее Саудовская Аравия, ОЭА, Египет и ряд других арабских стран заявили, что разрывают дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в финансировании терроризма. Власти Катара в ответ призвали своих партнеров к диалогу. 

#путин #песков
Геннадий Плющев
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