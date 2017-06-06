Песков: Недружественное отношение Запада к РФ видно невооруженным глазом

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Москва, 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные намерения Запада в отношении Россия даже не скрываются.

По его словам, Кремль видит множество недружественных проявлений со стороны зарубежных стран, некоторые предпринимают попытки вмешаться во внутренние дела страны. Власти принимаю меты по противодействию, добавил Песков.

«Дело не только в Вашингтоне, не только в недружественных заявлениях и даже фактах, когда они не скрывают своих недружественных помыслов в отношении нас», — сообщил пресс-секретарь журналистам.

Он также отметил, что дело в той политике, которую ведет НАТО. Кроме того, ряд государств «абсолютно не гнушается» вмешиваться во внутренние дела самыми разными методами.

Таким образом Песков ответил на вопрос, уменьшилась или увеличилась угроза внешнего вмешательства в дела РФ при президенте Дональде Трампе.