Кремль прокомментировал слова Пенса о «российской угрозе»

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. В Кремле сожалеют о риторике вице-президента США Майка Пенса в отношении России. Однако Москва в первую очередь ориентируется на основополагающую позицию главы США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вице-президент Соединенных Штатов причислил Россию и Иран к главным угрозам в мире, с которыми необходимо бороться союзникам по НАТО при поддержке Вашингтона.

«Мы надеемся, что прояснится все-таки позиция США, но, конечно, позиция президента Трампа является основополагающей и именно той позицией, на которую ориентируются в Москве», — сказал представитель Кремля.

Песков также выразил сожаление в связи с высказыванием Пенса в отношении России.