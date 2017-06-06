Путин проведет встречу с руководством палат парламента и главами фракций

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Москва, 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин начинает серию встреч с руководством палат парламента и главами фракций.

Как отметил представитель Кремля, сначала глава государства встретится со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. По словам Пескова, будет обсуждаться работа Госдумы, а также наиболее актуальные вопросы.

«Сегодня в начале второй половины дня такая встреча состоится в открытом режиме», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, накануне Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили ход работ по восстановлению экономических связей между двумя странами.