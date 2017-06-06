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Россия
Путин проведет встречу с руководством палат парламента и главами фракций

Путин проведет встречу с руководством палат парламента и главами фракций

13:04  6 Июня 2017  /обновлено: 13:12  06 Июня 2017
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Путин проведет встречу с руководством палат парламента и главами фракций

Москва, 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин начинает серию встреч с руководством палат парламента и главами фракций.

Как отметил представитель Кремля, сначала глава государства встретится со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. По словам Пескова, будет обсуждаться работа Госдумы, а также наиболее актуальные вопросы. 

«Сегодня в начале второй половины дня такая встреча состоится в открытом режиме», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, накануне Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили ход работ по восстановлению экономических связей между двумя странами.

 

#путин
Тимур Румянцев
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