Песков опроверг заявления о "кибератаках ГРУ" на выборах в США

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Москва, 6 июня. Заявления ряда западных СМИ о якобы имевших место «кибератаках ГРУ» во время президентских выборов в США абсолютно не соответствуют действительности, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. Песков подчеркнул, что эти утверждения не находят никаких доказательств.

«Кроме утверждения о якобы имевших место российских кибератаках на избиркомы США, которое абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, — объявил Песков. — Соответственно, мы решительно опровергаем возможность того, что такое могло быть».

Напомним, Агентство национальной безопасности США заявило о взломе американских избиркомов, при котором была организован массовый сбор данных избирателей под видом их регистрации в избиркомах.